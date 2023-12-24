Аренда жилья дорожает из-за ужесточения ипотеки

Спрос на долгосрочную аренду в этом году заметно вырос. Цены стремятся вслед за спросом.

Cпрос на долгосрочную аренду квартир в России увеличился с начала года на 10%, а цены - на 9%, сообщает "Авито Недвижимость". В среднем по стране наем жилья подорожал с 23 до 25 тыс. руб. Дешевле, чем год назад - на 2%, - стала аренда больших квартир с четырьмя комнатами и более. А ощутимее всего подорожали "двушки" - на 20%.

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Подешевел наем жилья лишь в трех из 33 исследованных городов: в Калининграде на 9%, в Севастополе на 4%, в Санкт-Петербурге на 3%. В Симферополе, Москве и Сочи цены не изменились с начала года. Последние два города остаются самыми дорогими - в них аренда квартиры стоит 60 и 40 тыс. руб. в месяц соответственно. Дешевле всего снять жилье можно в Брянске и Кирове - в среднем за 13 тыс. руб.

Спрос на аренду увеличился почти во всех городах (самый заметный рост в Новосибирске - на 29%), предложение же почти везде сократилось (сложнее всего стало подобрать подходящую квартиру в Волгограде, где число вариантов снизилось за год на 20%). Исключением стали лишь Москва, Екатеринбург и Тюмень, где количество доступных для аренды объектов выросло на 6%, 5% и 1% соответственно.

По данным портала "Мир квартир", за 11 месяцев нынешнего года ставки на аренду выросли практически во всех крупных городах (исследовались 70 населенных пунктов). Лишь "однушки" несущественно "просели" в Чите, а "трешки" - в Грозном и Твери. В среднем с начала года однокомнатные квартиры подорожали на 18,8%, двухкомнатные - на 18,2%, трехкомнатные - на 14,1%.

Спрос на аренду квартир растет из-за того, что снизилась доступность ипотеки, говорит руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев. Те, кто хотел покупать квартиру, были вынуждены переключиться на рынок аренды. Также на цены влияет волатильность курса рубля. Ежемесячный платеж по аренде почти вдвое ниже, чем по ипотечным программам (за исключением льготных), объясняет гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. Сыграло свою роль и разворачивание оборонных производств в промышленных городах, куда стекаются работники, которые арендуют жилье.