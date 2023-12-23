Десять домов расселили по программе реновации в Нижегородском районе Москвы

В Нижегородском районе завершилось расселение десяти старых домов, вошедших в программу реновации, жители еще 16 продолжают переселяться. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новые квартиры получили более 1,2 тыс. жителей района, ранее проживавших в старых домах. Им предоставлено современное жилье с улучшенной отделкой, соответствующей высоким стандартам программы реновации», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина .

Отмечается, что пять расселенных домов уже демонтировали, на их месте построят новое современное жилье. Переселение по программе реновации в Нижегородском районе началось в 2020 году. Под заселение передали новостройки по адресам: шоссе Фрезер, д. 7/2, ул. Нижегородская, д. 74 и 76, корп. 1, а также ул. Нижняя Хохловка, д. 8.