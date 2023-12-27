Центробанк РФ ужесточит требования к ипотеке с 1 марта

Российский Центробанк с 1 марта следующего года повысит для банков надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Свое решение регулятор объяснил значительным ухудшением стандартов ипотечного кредитования на фоне быстрого роста выдач кредитов, сообщается на сайте ЦБ.

Банк России ужесточит требования к ипотеке с 1 марта
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"Широкое использование льготных программ, которые действуют только в отношении нового жилья, привело к значительному росту цен на первичном рынке и отрыву их от вторичного рынка (разница в ценах в среднем по стране достигла 42%)", – говорится в сообщении.

15 декабря правительство России скорректировало параметры льготных ипотечных программ, повысив с 20 до 30% первый взнос по такой ипотеке под 8% годовых. Кроме того, кабмин уравнял максимальный размер льготной ипотеки для всех российских регионов, утвердив везде лимит в 6 миллионов рублей.

Между тем в Центробанке поделились, что кредитные организации в ноябре замедлили рост ипотечного портфеля до 2,8% с 2,9% в октябре.

Недвижимость
Виталий Мутко
ДОМ.РФ