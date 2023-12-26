Аналитики сообщили о росте цен на российские новостройки на 16%

"За 2023 год цена квадратного метра на рынке новостроек выросла везде, кроме Ленинградской области. В среднем по стране стоимость увеличилась на 16,2%, до 127,5 тыс. рублей", - сказал он.

Меньше всего квадратный метр в новостройках подорожал в Калининграде (+3%), Калуге (+4,3%), Чите (+5%), Грозном (+5,3%), Волжском (+5,9%), Владивостоке (+6,1%), Севастополе (+6,6%), Пензе (+6,8%), Санкт-Петербурге (+7,3%) и Симферополе (+7,4%). В Москве он вырос в цене на 9,8%, в Московской области - на 7,6%.

По словам Луценко, в 2023 году, как и в прошлом, спрос и цены на рынке новостроек поддерживала льготная ипотека. "И хотя условия по ней ужесточили, они все же остались приемлемыми для большинства городов, так что в первом полугодии [2024 года], до отмены этой программы, возможен дальнейший рост цен. В Москве и еще нескольких городах, где кредита в 6 млн рублей для покупки квартиры в новостройке недостаточно, будет падение спроса. Немалая его часть перейдет на рынок аренды квартир, которая будет закономерно дорожать", - прогнозирует собеседник агентства.