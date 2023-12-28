Как перед Новым годом изменились цены на продукты в Калининграде: индекс клопсов

В состав кёнигсбергских клопсов входят мясо, молоко, яйца, овощи и хлеб — всё то, что мы едим каждый день. Взяв за пример рецепт знаменитых немецких тефтелек, «Клопс» следит за тем, как меняются цены на продукты. На этот раз решили провести обзор цен перед Новым годом.

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Отправляемся за покупками

В среду, 27 декабря, мы прошлись по трём супермаркетам — «Виктории», «Пятёрочке» и «Спару», посмотрели, сколько стоят там продукты для приготовления клопсов, гарнира и соуса к ним. Выбрали самые дешёвые варианты, исключая акционный товар, и вывели среднее арифметическое. Вот что получилось:

молоко 2,5% жирности 900 мл — 89 р.батон 350 г — 36,3 р.лук — 58 р.пучок петрушки 80 г — 50 р.яйцо куриное первой категории — 142,6 р.фарш говяжий 400 г — 227 р.килька пряного посола 500 г — 114,3 р.лимон — 15,38 р. за штукусливки питьевые 10% — 73 р. картофель — 20 р./кгсвёкла свежая — 34 р./кгподсолнечное масло — 130,6 р./лкаперсы 100 г — 195 р.Итого: 1 185,18 рубля

Изучаем цены

В сравнении с началом месяца подешевели:

каперсы 100 г — с 229,7 р. до 195 р. (15,1%)лимон — с 16,6 р. за штуку до 15,38 р.(на 7,3%)картофель — с 21,24 р./кг до 20 р./кг (5,8%)подсолнечное масло — с 134,6 р./л до 130,6 р./л (3%)батон 350 г — с 37,26 р. до 36,3 р. (на 2,5%)

Продолжают дорожать яйца: в ноябре десяток первой категории можно было купить за 99,93 рубля, с приходом зимы — за 127,5, а к концу месяца средняя цена составила 142,6 рубля (+11%).

Существеннее всего изменилась цена на лук, прибавив к концу месяца 60,4% (с 36,16 р./кг до 58 р./кг).

Кроме того подросли в цене:

фарш говяжий 400 г — с 203,5 р. до 227 (на 11,5%)молоко 2,5% жирности 900 мл — с 83,63 р. до 89 р. 6,4%свёкла свежая — с 32,49 р./кг до 34 (на 4,6%)пучок петрушки 80 г — с 48,64 р. до 50 р. (на 2,7%)

Не поменялась стоимость кильки и сливок.