Бочкарев: План ввода недвижимости в Москве на этот год перевыполнен в 1,5 раза

С начала 2023 года в столице построено и введено в эксплуатацию свыше 13,3 млн кв. м недвижимости, в том числе 6,2 млн кв. м жилья, что в 1,5 раза превышает плановые показатели на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«В течение года отрасль динамично развивалась по всем направлениям. Годовой план ввода недвижимости перевыполнен в 1,5 раза, причем досрочно, ведь год еще не завершен», – цитирует пресс-служба Бочкарева.

Он отметил, что с начала года в столице введено в эксплуатацию 296 жилых корпусов площадью 6,24 млн кв. м, 114 объектов образовательной, медицинской, спортивной и культурной направленности, а также более 120 деловых, производственных, коммерческих, торговых и коммунальных объектов.