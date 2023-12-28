В Татарстане сдали последний долгострой из Единого реестра проблемных объектов

КАЗАНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Фонд поддержки дольщиков Татарстана получил разрешение на ввод в эксплуатацию подземного паркинга в ЖК "МЧС", который являлся последним долгостроем в республике. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Это последний долгострой из Единого реестра проблемных объектов. Машино-места здесь предназначены для 186 обманутых дольщиков, на этом федеральный реестр долгостроев по Татарстану полностью закрыт", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Фонда Ивана Новикова.

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Отмечается, что паркинг рассчитан на 267 машино-мест и состоит из пяти блоков. Завершение строительства осуществлялось по республиканской программе поддержки дольщиков. "Проектная документация паркинга была детально доработана, произведен демонтаж старых инженерных систем и устройство новых. В ходе выполнения работ на стилобатной части было обновлено асфальтовое покрытие, а также установлена новая детская площадка, выполнены работы по благоустройству дворовой территории", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что подземный паркинг в доме №1 в ЖК "МЧС" - долгострой застройщика-банкрота ООО "ФОН". Строительство проблемного дома на 527 квартир было завершено в апреле 2018 года, до этого поэтапно были сданы все семь жилых блоков долгостроя. Однако подземный паркинг остался недостроенным, работы на объекте возобновились во второй половине 2023 года.