Зеленский купил в Германии бывшую виллу Йозефа Геббельса

Президент Украины Владимир Зеленский купил в Германии бывшую виллу министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на данные портала The Intel Drop.

По информации журналистов, в минувшем октябре фирма Film heritage Inc. приобрела за 8 млн евро особняк под названием "Дом на Богензее" неподалеку от Берлина.

Как выяснилось, Film heritage Inc. зарегистрирована в Белизе, а ее владельцем - совместно с женой Еленой - является Владимир Зеленский.

Сама же купленная вилла в свое время принадлежала министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу, которую ему подарил лично Адольф Гитлер.

Издание также ссылается на экс-сотрудницу агентства недвижимости, управляющего муниципальной собственностью BIM Сабину Мелс, которая опубликовала документ, подтверждающий приобретение фирмой "Дома на Богензее".

Отмечается, что особняк, в котором более 70 комнат, планировалось преобразовать в коммуну художников с веганским рестораном и центром здоровья.