Россиянам назвали три главных риска при покупке квартиры в 2024 году

Самый главный риск, который поджидает покупателей квартир в 2024 году, — лишиться права на получение льготной ипотеки. Три опасных момента для желающих приобрести жилье в следующем году назвал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, пишут «Известия».

По вступившим в силу с 23 декабря правилам, права на получение льготной ипотеки лишается не только сам заемщик и созаемщик при оформлении льготного кредита, но и поручитель, отметил эксперт.

«Повторная выдача будет уже без субсидирования процентной ставки», — пояснил Зайцев.

Вторым риском специалист назвал неправильную оценку предстоящей долговой нагрузки.

«При высоких ставках по ипотеке нужно правильно рассчитать возможность ее досрочного погашения, только так можно свести к минимуму переплату. При этом есть смысл подстраховаться и оформить кредит на максимально возможный срок, высчитав сумму, которую потребуется вносить досрочно, чтоб переплата по кредиту не превратилась в астрономическую сумму», — рассказал эксперт.

Третий риск — покупка недвижимости на эмоциях. По словам Зайцева, сейчас к любой покупке жилья нужно относиться серьезно, как к инвестиции. Выбирать объект эксперт посоветовал так, чтобы его стоимость в будущем была не ниже той, что за него отдали сейчас.

«Это правило актуально, даже если на этапе покупки вы уверены в том, что никогда не будете его продавать. Ликвидность объекта в среднесрочной перспективе выходит на первый план», — подчеркнул эксперт.

При этом специалист не ожидает существенного снижения цен на жилье и рекомендует покупать квартиру тогда, когда в этом есть потребность.