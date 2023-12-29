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«Нацист по сути»: сенатор осудил Зеленского за покупку виллы Геббельса

Президент Украины Владимир Зеленский купил дачу министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса, потому что сам — нацист, и нацизм является опорой его политической деятельности, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, это характеризует Зеленского как беспринципного человека.

«Нацист по сути»: сенатор осудил Зеленского за покупку виллы Геббельса
© News.ru

Если это соответствует действительности, это возмутительная вещь для человека, который является евреем по национальности. На самом деле по его жизни, особенно когда стал президентом, видно, что сотрудничает с нацистами. Нацисты являются его основой политической деятельности, его опорой. Геббельс — один из идеологов уничтожения евреев до Второй мировой войны и в период войны. Сам он нацист по своей сути, — заявил Цеков.

Он добавил, что по характеру Зеленского видно, что тот страдает манией величия. Возможно, это и привело его к мысли о покупке виллы Геббельса, резюмировал сенатор.

Ранее обозреватели портала The Intel Drop сообщили, что Зеленский купил в ФРГ виллу «Дом на Богензее», которую лидер нацистской Германии Адольф Гитлер подарил главному немецкому пропагандисту того времени Йозефу Геббельсу. Стоимость покупки составила €8 млн.

В сентябре национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в крымском поселке Ливадия продали на аукционе за 44,3 млн рублей. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что средства от продажи пойдут на поддержку участников СВО и их семей, а также на развитие городов и районов полуострова.

Недвижимость
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