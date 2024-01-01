В России повысили нормативную стоимость жилья

В России установили норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие 2024 года в размере 97,5 тысячи рублей — на четыре процента выше норматива второго полугодия 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости .

В декабре специалисты федерального портала «Мир квартир» сообщили, что за год цена квадратного метра в российских новостройках выросла на 16,2 процента. Специалисты проанализировали, как за 2023 год изменилась стоимость «квадрата» в новых квартирах в 70 крупных городах и регионах России, не учитывая при этом элитную недвижимость. По их данным, за указанный период жилье в стране в среднем подорожало на 16,2 процента, до 127,4 тысячи рублей.