Право на ипотеку реализовали в 2023 году свыше 18 тыс. военнослужащих РФ

Более 18 тыс. российских военнослужащих реализовали право на жилищное обеспечение в рамках накопительно-ипотечной системы (НИС) в 2023 году, а 380 тыс. человек присоединились к программе. Об этом сообщает Минобороны России в сборнике, посвященном итогам деятельности ВС РФ в 2023 году.

"Более 18 тыс. военнослужащих реализовали право на жилищное обеспечение в рамках накопительно-ипотечной системы. В Министерстве обороны РФ в 2023 году участниками НИС стали 380 тыс. человек", - говорится в материалах.

Отмечается, что более 5 тыс. военнослужащих были обеспечены жилыми помещениями для постоянного проживания.

"Жилищной субсидией обеспечены 4,1 тыс. человек, жилыми помещениями обеспечены 0,9 тыс. человек", - также говорится в сборнике.