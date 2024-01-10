Банки продолжили ужесточать условия по льготной ипотеке

Банки продолжают ужесточать требования для получения ипотечных кредитов по льготным программам на фоне уменьшения бюджетных субсидий. Так, Газпромбанк прекратил кредитование клиентов «с улицы», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Ограничение не затронет тех, кто имеет в банке зарплатный счет. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник, который ознакомился с письмом банка партнерам. В частности, это коснется ипотеки на новостройки, семейной ипотеки, ИТ-ипотеки и дальневосточной ипотеки. На какой срок было введено новое требование, пока неизвестно. Банк официально не комментировал информацию.

Корреспондента Frank Media 9 января служба поддержки банка заверяла, что продолжает выдавать льготную ипотеку и тем, кто не является их зарплатным клиентом.

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Некоторые банки решили выдавать льготную ипотеку только от застройщиков, готовых ее субсидировать. Сбербанк и ВТБ с середины января будут предоставлять льготную ипотеку, только если аккредитованный застройщик будет выплачивать субсидии. Как объяснили в ВТБ, что такой подход используется из-за «ужесточения требования правительства к льготной ипотеке». Такое же решение принял Альфа-банк, сообщили «Коммерсанту» в организации.

Меры по осложнению получения льготной ипотеки отличаются в разных банках, так как они имеют разные возможности, отметил главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. Организации, которые сокращают объем выдач вместо введения субсидий для застройщиков, вероятно, просто не имеют такого портфеля проектного финансирования, с помощью которого можно было бы надавить на строительные компании.

Банкам невыгодны льготные программы, так как Центробанк поднимает ключевую ставку (до 16%), а правительство сокращает субсидирование.

«После этого рентабельность ипотеки снизилась, поэтому у некоторых банков кредитование по льготным программам убыточно, а у кого-то оно на грани убыточности»,— сказал Гордейко.

Банки начали ужесточать условия по льготной ипотеке с 28 октября, сразу после повышения ключевой ставки ЦБ до 15%, следует из мониторинга аналитиков Frank RG. В частности, Газпромбанк увеличил первоначальный взнос по семейной и дальневосточной ипотеке до 50%.