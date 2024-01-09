В России заметно подорожала аренда квартир

В крупных российских городах аренда однокомнатных квартир в 2023 году в среднем выросла в цене на 22% и составила 21 тыс. рублей. Снимать «двушку» стало на 19% дороже (в среднем 27 тыс. рублей). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу объявлений недвижимости «Мир квартир».

По данным компании, средняя стоимость аренды трехкомнатных квартир в стране в прошлом году увеличилась на 15%, до 34 тыс. рублей.

Самые высокие средние ставки аренды оказались в Кирове — в 2023 году по «однушкам» они выросли на 53%, по «двушкам» — на 44%, по «трешкам» — на 78%. Меньше всего аренда жилья подорожала в Ленинградской области, Сочи, Севастополе, Владимире и Ижевске.

В Москве аренда однокомнатных квартир повысилась на 19%, двухкомнатных – на 13%, трехкомнатных – на 10%. В Подмосковье рост составил 12%, 8,5% и 7% соответственно. В Санкт-Петербурге «однушки» подорожали на 15%, «двушки» — на 9%, «трешки» — на 7%.

Гендиректор компании Павел Луценко уточнил, что в течение 2023 года ставки аренды квартир росли умеренно и равномерно, но в четвертом квартале они показали двузначный прирост. После повышений ключевой ставки ЦБ РФ и роста ставок по ипотеке, многие люди переключились на аренду, а спрос привел к увеличению цен. По его прогнозам, в 2024 году аренда в России продолжит дорожать.