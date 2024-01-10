Эксперты отрасли рассказали, что будет с рынком недвижимости в 2024 году

Рынок недвижимости в 2024 году ожидают различные изменения. Редакция РИА Недвижимости рассказала о новых трендах.

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В частности, как отмечается, стройотрасль будет стараться демонстрировать рост жилого строительства. При этом, как говорится в статье, сохраняются риски снижения ввода жилья. Подчеркивается, что в 2023 году осложнилась ситуация в экономике. Объем нераспроданного жилья начал увеличиваться.

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Также рынку предрекли ценовую неопределенность. Гендиректор «Циана» Дмитрий Григорьев прогнозирует снижение спроса на ипотеку до уровня начала 2023 года. Как отмечается, на новостройки большой коррекции цен не ожидается, но на вторичном рынке цены за год могут упасть на 10-12%.

Агентство со ссылкой на замминистра строительства Никиту Стасишина сообщает, что приоритет у правительства РФ в части развития жилья сегодня смещается в сторону индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Оно также напоминает о распространении в стране механизма эскроу-счетов, используемого в многоквартирном строительстве, на частное домостроение с привлечением подрядчиков. Подчеркивается, что соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

В 2024 году также россиян ожидает увеличение платы за жилищные и коммунальные услуги. Однако, как отмечается, уровень роста будет отличаться в зависимости от региона.

По словам руководителя платформы консалтинговых услуг и отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирины Ушаковой, суммарный объем вложений в недвижимость России в 2024 году может снизиться относительно рекордного 2023 года и составить около 400-500 миллиардов рублей. Это связано с завершением процесса ухода зарубежных игроков с российского рынка, уточнила она.

Также агентство обратило внимание на регулирование рынка посуточной аренды в России. Оно отметило, что депутаты разработали ряд поправок. В частности, теперь нужно будет получать разрешение 2/3 собственников, проживающих в подъезде многоквартирного дома. Эксперты предрекают удорожание посуточной аренды из-за принятых мер. Некоторые специалисты также полагают, что сокращение предложения квартир для краткосрочной аренды также приведет к росту стоимости размещения в отелях. Это может негативно отразиться на развитии внутреннего туризма.

Также ожидаются перемены в части расселения аварийного жилья.

«Программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, практически завершена, и часть регионов уже приступила к следующему этапу – она охватывает 2 миллиона квадратных метров, признанных аварийными на 1 января 2022 года», - говорится в публикации.