Россиянам предложили арендовать квартиры у государства

Кузнецов подтвердил, что аварийное жилье является проблемой для региона. Он рассказал о больших объемах строительства новых домов по программе «Доступное арендное жилье». По ней россиянин оплачивает треть рыночной ставки аренды квартиры в течение первых пяти лет, по трети приходится на федеральный и региональные бюджеты, затем доля государственного софинансирования сокращается. По словам губернатора, на Чукотке уже сдан такой дом на 46 квартир.