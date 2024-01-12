Назван оптимальный способ накопить на квартиру

«Это должно быть первоочередным взносом самому себе. Как вы платите за квартиру, точно также вы должны откладывать ту сумму, которая у вас пойдет на первоначальный взнос. Более того, не просто откладывать пассивно, а попытаться найти такие инструменты, которые приносят вам еще доход. Не надо думать, что сначала это небольшой доход — чем больше будет сумма, тем больше потом будет доход. Это кропотливая работа, и работа не на один год. Когда вы накапливаете таким образом на первоначальный взнос, тогда вы уже прибегаете к ипотеке, если к тому моменту, дай бог, снизится ключевая ставка и процент по ипотеке», — поделился собеседник «Ленты.ру».