В Москве подорожала вторичная недвижимость

Недвижимость в Москве на вторичном рынке за 2023 год подорожала на 11,7 процента. О росте цен на этот тип жилья в столице «Ленте.ру» сообщили эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

По информации специалистов, по итогам декабря прошедшего года средняя цена за квадратный метр в готовых квартирах Москвы установилась на уровне в 310,7 тысячи рублей, что на 32,5 тысячи больше по сравнению с январем того же года — тогда он стоил 278,2 тысячи рублей. За период с декабря 2022-го по декабрь 2023-го этот показатель увеличился на 12,2 процента, или на 33,9 тысячи рублей.