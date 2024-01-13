Девелоперы опасаются подорожания жилья в России из-за ипотечных комиссий

Введение рядом банков России комиссий для застройщиков в рамках льготного ипотечного кредитования может «разогнать» стоимость жилья, приобретаемого в рамках данных программ, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на девелоперов.

По их словам, повышение может составить в среднем 10%. Как заявил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов, речь идет о договоре, который заключен у банков практически со всеми девелоперами, позволяющий кредитным учреждениям ввести в практику комиссионное вознаграждение от девелопера за выданный ипотечный кредит.

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Как считает эксперт, такая комиссия была популярной во время действия околонулевой ипотеки, когда по взаимной договоренности с застройщиками банк снижал для покупателя ставку, а девелопер компенсировал ему недополучаемый доход. При этом сегодня финансовые организации вводят для девелоперов фактически обязательную комиссию: субсидии банкам со стороны государства на реализацию программ господдержки ипотеки сократились на 0,5%, и банки с помощью этой меры компенсируют сокращение доходности.

Директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александр Мамохин заявил, что размер вознаграждения, которое застройщик теперь будет выплачивать банкам за каждый кредит, составит от 7,5 до 8,9% от его суммы. Квартиры, приобретаемые по программе льготной ипотеки с кредитами от данных банков, станут дороже.

По мнению коммерческого директора холдинга «РСТИ» Екатерины Немченко, выплата комиссии банку за выдаваемый кредит неизбежно приведет к увеличению стоимости приобретаемой квартиры на 8-10%, так как эти расходы ранее не учитывались ни в себестоимости, ни в финансовой модели проекта.

Азизов считает, что часть застройщиков могут решить не повышать цены на жилье, но тогда им придется согласовать это с банком, выдавшим проектное финансирование. Также девелоперы могут сократить расходную часть проекта путем упрощения некоторых продуктовых решений, например, применяя более дешевые материалы для благоустройства территории или для отделки фасадов.

По словам президента «НОСТРОЙ» Антона Глушкова, подорожание квартир приведет к еще большему снижению спроса на первичное жилье и, как следствие, к снижению объемов строительства. Соучредитель брокерского агентства недвижимости Dolgov Pro Михаил Долгов заявил, что цены на квартиры будут расти вплоть до отмены льготных программ, а это приведет к сокращению предложения.