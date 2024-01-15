В Абхазии прокомментировали сообщения о продаже дачи Сталина

Национальное достояние, каким является бывшая дача Иосифа Сталина на берегу озера Рица, не может быть продано в частные руки, заявил начальник управления государственными дачами Абхазии Беслан Квициния. Чиновник поделился информацией с агентством «Апсадгьыл-инфо».

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Квициния таким образом прокомментировал появившееся в СМИ видео, на котором некий человек утверждал, что приобрел дачу на аукционе за 850 тыс. руб. и собирается построить там курорт для московских VIP-клиентов.

Начальник дач отметил, что эта информация не соответствует действительности и распространение слухов вокруг этой дачи является не новой историей.

Объект находится на территории Рицинского реликтового национального парка в Гудаутском районе Абхазии, на северном берегу озера Рица.

Власти Абхазии решили открыть для туристов пять государственных дач, возведенных в 1935-1947 годах для отдыха первых лиц СССР.

Помимо дачи на озере Рица, это дачи на Холодной речке (Гагрский район), в городе Новый Афон, в поселке Мюссера и в Сухуме. В декабре 2023 года парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче России государственной дачи в Пицунде.

Согласно документу, объект безвозмездно передается в собственность России, а участок площадью более 180 га — в аренду на 49 лет с оплатой 1 рубля в год за каждый участок.

При этом в ноябре сообщалось, что Селим Бенсаад, правнук Иосифа Сталина, обрадовался продаже усадьбы «Липки-Алексеевское», в которой в начале 1930-х годов жил его прадед. Об этом «Газете.Ru» сообщил пресс-атташе Бенсаада Вадим Горжанкин.