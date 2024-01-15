Финляндия готовится полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью

СМИ узнали о планах Финляндии запретить сделки с недвижимостью гражданам РФ
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ищет пути для введения полного запрета сделок с недвижимостью, связанных с гражданами РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на группу региональных изданий Uutisuomalainen.
Отмечается, что финская сторона находится в поиске юридических решений вопроса. Также подчеркивается, что меры могут принять уже предстоящей весной. Хякканен указал на планы Финляндии ужесточить в целом условия лицензирования сделок с недвижимостью для лиц и компаний, зарегистрированных за пределами стран ЕС и ЕЭЗ.
Напомним, что ранее финским министром обороны были отклонены сделки якобы в связи с угрозой национальной обороне. Как отмечалась, одна из них была связана с россиянами.
Власти Финляндии приняли решение об ужесточении для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕЭП, несколько лет назад. Последнее ужесточение начало действовать около года назад.
Ранее общественный вещатель Yle со ссылкой на санкционный отдел МИД Финляндии сообщил о выдаче страной порядка 200 разрешений на исключение из антироссийского санкционного списка физических лиц и компаний.