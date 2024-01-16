В России появится единая система учета нуждающихся в жилье
Единую федеральную систему учета граждан, которым требуется улучшение жилищных условий, намерены создать в РФ. Законопроект планируют внести в Государственную Думу в марте 2025 года. Об этом рассказал эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук, передает «Ведомости».
Он указал, что детали будущих изменений в законодательстве пока не указаны, однако в Жилищном кодексе (ЖК) есть целый ряд разных категорий граждан, которые могут попросить улучшение жилищных условий.
«Чаще всего в кодексе упоминается предоставление жилья по соцнайму — речь идет о малоимущих, чернобыльцах и сиротах», — указал Склянчук.
Руководитель фонда «Институт экономики города», члена общественного совета при Министерстве строительства РФ Надежда Косарева заявила, что сегодня тяжело назвать точное количество россиян, нуждающихся в подобной услуге, так как единого учета нет. По предварительной оценки «Института экономики города, их не менее 3,5 миллиона.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многодетные семьи можно освободить от налога на единственное жилье. Также правительство может рассмотреть вопрос льготного субсидированного кредитования на автомобили для многодетных семей на Дальнем Востоке.