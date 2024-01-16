В России появится единая система учета нуждающихся в жилье

Единую федеральную систему учета граждан, которым требуется улучшение жилищных условий, намерены создать в РФ. Законопроект планируют внести в Государственную Думу в марте 2025 года. Об этом рассказал эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук, передает «Ведомости».

Он указал, что детали будущих изменений в законодательстве пока не указаны, однако в Жилищном кодексе (ЖК) есть целый ряд разных категорий граждан, которые могут попросить улучшение жилищных условий.

«Чаще всего в кодексе упоминается предоставление жилья по соцнайму — речь идет о малоимущих, чернобыльцах и сиротах», — указал Склянчук.

Руководитель фонда «Институт экономики города», члена общественного совета при Министерстве строительства РФ Надежда Косарева заявила, что сегодня тяжело назвать точное количество россиян, нуждающихся в подобной услуге, так как единого учета нет. По предварительной оценки «Института экономики города, их не менее 3,5 миллиона.