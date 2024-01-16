Назван уровень зарплаты для комфортной покупки столичного жилья в ипотеку

Эксперты заявили об увеличении минимального необходимого дохода для приобретения квартиры в ипотеку в столице за год. Показатель продемонстрировал рост почти на 20%, до 110 тысяч рублей в месяц, передает РИА Недвижимость.

В операторе «Национальная фабрика ипотеки» рассказали, что указанная сумма нужна для покупки московской однокомнатной квартиры стоимостью 8 миллионов рублей. При этом в таком случае кредит нужно брать в размере 6 миллионов рублей на 15 лет.

Специалисты отмечают, что лишь порядка 30% семей в Москве имеют доход, позволяющий гражданам взять жилье в ипотеку по рыночной ставке.

Эксперты указывают на сохранение требований кредитных организаций к уровню заработка ипотечных заемщиков за последний год. Отмечается, что величина ежемесячного платежа по кредиту должна составлять не более 50-70% заработка.

Специалисты сообщают о росте ставок по ипотеке в РФ в среднем за год почти до 17% с примерно 7% на первичном рынке и 10% — на вторичном.