Силуанов назвал приоритетный вопрос в сфере ипотечного кредитования

В России 90% жилья на первичном рынке покупается с помощью льготных ипотечных программ, и для вторичного ранка ипотека должна быть более доступна. Об этом заявил в интервью «Известиями» министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, Минфин принял целый ряд программ по поддержке развития ипотечного кредитования и намерен и дальше «заниматься вопросами доступности ипотеки и развитием ипотечных продуктов».

«Сегодня ипотека - это, с одной стороны, стройка, а с другой стороны - предоставление финансов для того, чтобы можно было приобрести жилье в рассрочку, то есть это финансовая услуга. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы люди улучшали свои жилищные условия», - подчеркнул Силуанов.

Министр также обратил внимание на то, что нужно, чтобы льготная ипотека и на вторичном рынке была более доступной.

Ранее эксперты заявили об увеличении минимального необходимого дохода для приобретения квартиры в ипотеку в Москве за год. Показатель продемонстрировал рост почти на 20%, до 110 тысяч рублей в месяц.