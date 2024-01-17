Запрет на повторную льготную ипотеку в РФ могут распространить на всех

Россиянам нужно запретить брать ипотечные кредиты по льготным программам больше одного раза. С таким предложением обратился гендиректор госкомпании Дом.РФ Виталий Мутко в письме члену комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александру Якубовскому. С копией письма ознакомились «Ведомости».

15 декабря 2023 года правительство уже выпустило постановление, по которому льготную ипотеку разрешается взять только один раз в жизни. Оно вступило в силу с 23 декабря. Однако пока это ограничение не распространяется на семейную ипотеку. Дом.РФ считает, что правила нужно ужесточить: исключение можно делать только для россиян, которые хотят купить новое жилье большей площади при рождении ребенка. Кроме того, по мнению госкомпании, новые правила должны заработать для всех заемщиков, которые брали ипотечные кредиты на льготных условиях с 1 января 2020 года.

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Госкомпания также предложила запустить с середины 2024 году долгосрочную программу единой льготной ипотеки для отдельных категорий граждан: семей с двумя детьми, инвалидов, молодых семей до 36 лет на Дальнем Востоке и в Арктике, жителей населенных пунктов с нехваткой спроса и предложения и др. В Дом.РФ считают, что условия программ могут отличаться в разных регионах. С помощью «кластерного подхода» нужно будет определять, где требуются дополнительное сокращение ставки или новые льготные категории специалистов. Субъекты смогут и сами выделять социальные группы, которые смогут взять ипотеку по меньшим ставкам.

Кроме того, если ключевая ставка ЦБ будет превышать 10%, льготная ипотека должна быть доступна для всех россиян, считают в Дом.РФ. Это расходится с позицией главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая выступает против безадресных льготных программ.

Как сообщили в Дом.РФ, предложения компании «рассматриваются профильными ведомствами и депутатами Госдумы».

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов и Александр Якубовский в разговоре с «Ведомостями» поддержали предложения госкорпорации. Как утверждает Колунов, многие россияне в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи реально не проживают в квартирах, взятых в ипотеку. Они рассматривают их прежде всего как инвестицию, что разогревает рынок недвижимости.

«Льготная ипотека же призвана решать реальные жилищные проблемы россиян, а не помогать им инвестировать», – отметил он.