Эксперт сказала, как нужно выбирать агентство недвижимости
Выбирать риелторское агентство следует с большой осторожностью – важно убедиться в высоком уровне экспертности, наличии высоких оценок и партнерских связей. Такие рекомендации в беседе с «Известиями» дала специалист по недвижимости, основатель международного агентства недвижимости Lemandom, директор компании «Самолет Плюс» в Нижнем Новгороде Вера Столбова.
Она советует подбирать агентство под свои цели. Эксперт напомнила о том, что каждое агентство недвижимости специализируется на чем-то определенном, например, на продаже квартир на первичном рынке.
Сделка может быть более комфортной и выгодной с той компанией, которая работает на рынке долго, отметила собеседница. По ее словам, отзывы играют большую роль в выборе агентства, однако опираться нужно не на один отзыв, а на общую картину о репутации фирмы. Специалист указала на необходимость узнавать уровень экспертности агентов. Оценить его позволят лицензии и опыт работы, портфолио успешных сделок, а также рекомендации предыдущих клиентов, отметила она.
Столбова также рекомендует при выборе агентства узнать о принадлежности к бренду.
Кроме того, по ее словам, внимание нужно обращать на партнерство агентства с ведущими банками и страховыми компаниями. При этом, как уточнила специалист, если оно работает с новостройками, то должно иметь прямые договоры с ключевыми застройщиками.
Ранее гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева заявила «Известиям», что во второй половине 2025 года есть риск формирования дефицита квартир. По ее словам, ситуация может повлечь за собой рост цен на недвижимость в 10–15%.