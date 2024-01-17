Эксперт сказала, как нужно выбирать агентство недвижимости

Выбирать риелторское агентство следует с большой осторожностью – важно убедиться в высоком уровне экспертности, наличии высоких оценок и партнерских связей. Такие рекомендации в беседе с «Известиями» дала специалист по недвижимости, основатель международного агентства недвижимости Lemandom, директор компании «Самолет Плюс» в Нижнем Новгороде Вера Столбова.

Она советует подбирать агентство под свои цели. Эксперт напомнила о том, что каждое агентство недвижимости специализируется на чем-то определенном, например, на продаже квартир на первичном рынке.

Сделка может быть более комфортной и выгодной с той компанией, которая работает на рынке долго, отметила собеседница. По ее словам, отзывы играют большую роль в выборе агентства, однако опираться нужно не на один отзыв, а на общую картину о репутации фирмы. Специалист указала на необходимость узнавать уровень экспертности агентов. Оценить его позволят лицензии и опыт работы, портфолио успешных сделок, а также рекомендации предыдущих клиентов, отметила она.

Столбова также рекомендует при выборе агентства узнать о принадлежности к бренду.

Кроме того, по ее словам, внимание нужно обращать на партнерство агентства с ведущими банками и страховыми компаниями. При этом, как уточнила специалист, если оно работает с новостройками, то должно иметь прямые договоры с ключевыми застройщиками.