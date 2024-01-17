Перечислены новые подводные камни при оформлении ипотеки

В настоящее время россияне могут наткнуться на некоторые подводные камни при оформлении ипотечного кредита. Об этом пишет Life.

Издание со ссылкой на российский регулятор сообщает, что банки теперь берут с застройщиков комиссию за выдачу льготной ипотеки. В Центробанке опасаются, что она в итоге может быть переложена в цены на недвижимость. Это приведет к увеличению разрыва цен между первичным и вторичным рынком жилья и появлению рисков для ипотечных заемщиков.

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В текущем месяце несколько крупных российских банков приняли решение о корректировке условий предоставления льготной ипотеки. Они выдают кредиты по сниженной ставке лишь в том случае, если клиент покупает жилье у застройщика-партнера.

В Банке России увидели риски снижения прозрачности рынка из-за сложившейся ситуации. Кроме того, как отмечается, там считают, что такое положение дел ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования. Регулятор сообщил о планах держать ситуацию под контролем.

Основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик также рассказал о других подводных камнях при оформлении ипотеки.

«В 2023 году вы могли купить у физлица квартиру по договору уступки права требования в льготную ипотеку, а сейчас уже нет», — подчеркнул собеседник.

Это касается льготной, семейной и айти-ипотек.

Специалисты советуют перед оформлением ипотечного кредита оценить, во сколько он реально обойдется. Они рекомендуют сравнивать цену жилья у застройщика – партнера банка и в других ЖК. Не исключено, что ипотека под более высокий процент окажется дешевле, чем под более низкий, но на квартиру дороже, заявили эксперты.

По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, при наличии кредита целесообразно снизить переплату по нему досрочным погашением – частичным или полным.