Спрос на новостройки в конце года подскочил почти на 20%

Спрос на новые квартиры в IV квартале 2023 года в крупных городах вырос на 19% по сравнению с предыдущим кварталом. В некоторых городах, по данным "Авито Недвижимости", он гораздо больше. Так, в Красноярске интерес к приобретению жилья увеличился вдвое, в Рязани - на 69%, в Краснодаре - на 42%. Положительную динамику показали и две столицы - спрос в Москве повысился на 37%, в Санкт-Петербурге - на 1%.

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"Рост спроса на первичное жилье во многом связан с ситуацией в банковском секторе - в IV квартале люди продолжали наблюдать, как повышается ключевая ставка ЦБ РФ, поэтому стремились зафиксировать цену покупки и процент по ипотечным кредитам, скорее закрыв сделки. Такой тренд наблюдался вне зависимости от целей приобретения квартир: и для собственного проживания, и в качестве инвестиции. Этим в том числе объясняется столь сильный рост интереса к квартирам в Москве", - поясняет руководитель направления первичной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев.

На фоне высокого спроса предложение в новостройках по итогам квартала сократилось в 21 из 33 городов исследования. Существеннее всего - в Барнауле (-39%), Перми (-34%), Томске (-31%), Симферополе (-28%). В то же время ряд городов демонстрирует впечатляющие темпы возведения и ввода новых объектов: в Краснодаре предложение повысилось на 53%, в Рязани - на 44%, в Иркутске - на 38%.