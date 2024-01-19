"АвтоВАЗ": за год зарплата рабочего завода выросла на 57%, до 74 тыс. рублей

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Стоимость вторичного жилья в России к концу прошлого года снизилась только в столице. Единственный город с подешевевшим готовым жильем назвали аналитики платформы «Авито». Пресс-релиз компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

За последние три месяца 2023 года «вторичка» в Москве подешевела на три процента. Ценник изменился из-за сокращения средней площади лотов: по подсчетам специалистов, она уменьшилась с 57 до 54 «квадратов».

Наиболее дешевые варианты недвижимости представлены в Брянске (72 тысячи рублей за «квадрат»), Ульяновске (74 тысячи рублей) и Ижевске (77 тысяч рублей). Дороже всего вторичное жилье обойдется москвичам (306 тысяч рублей за квадратный метр) и сочинцам (244 тысячи рублей). Следом за ними в рейтинге идут жители Санкт-Петербурга (188 тысяч рублей) и Севастополя (156 тысяч рублей).

В среднем по России готовые квартиры подорожали на восемь процентов. Цены остались прежними в Воронеже и Севастополе. Кроме того, как показало исследование платформы, покупатели стали чаще интересоваться жильем в Нижнем Новгороде и Ульяновске.