Росреестр зафиксировал рекордное число ипотечных сделок в Москве

Столичное Управление Росреестра зарегистрировало в 2023 году рекордные за 15 лет 136,2 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что этот показатель превышает показатели 2022 года на 26%. За декабрь Управление Росреестра Москвы зарегистрировало почти 9,7 тысячи ипотечных договоров.