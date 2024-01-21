Выдача ипотеки на ИЖС выросла в 4 раза за год

По итогам 2023 года 10 крупнейших российских банков выдали на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) более 118 тыс. кредитов на общую сумму 537 млрд рублей. Это в 4 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление замгендиректора Дом.РФ Алексея Ниденса на выставке-форуме «Россия».

По словам Ниденса, рост связан с распространением льготных ипотечных программ на сегмент частного домостроения. В 2023 году каждый 20-й выданный ипотечный кредит пришелся на ИЖС, тогда как год назад этот показатель составлял 1 к 50.

Для дальнейшего развития рынка частного жилья Дом.РФ планирует создать единую программу поддержки ИЖС. Особое внимание будет уделено защите средств граждан и продвижению цивилизованных форм домостроения, в том числе с применением эскроу-счетов, отметил Ниденс.

В 2023 году в России построили 59 млн кв. м частного жилья. Больше всего в Московской области – 7,7 млн кв. м. Также в лидерах Краснодарский край и Ленинградская область. Власти регионов вводят меры по упорядочиванию застройки ИЖС и созданию необходимой инфраструктуры.

Эксперты отмечают временное затишье на рынке из-за ограничений по льготным программам. Но в целом цены на ИЖС в 2023 году выросли на 17-20%. Их дальнейшая динамика будет зависеть от реализации господдержки отрасли.