Аналитики прогнозируют снижение цен на жилье к весне из-за низкого спроса

Средняя стоимость предложения вторичных квартир на рынке недвижимости в больших городах России за январь возросла на один процент. Это связано с повышением ставки по ипотечному кредитованию. Однако весной ситуация может измениться.

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Аналитики отмечают, что на текущий момент спрос на жилье в стране низкий, что уже к весне 2024 года может привести к падению стоимости недвижимости. Так, за январь средняя стоимость «вторички» в шестнадцати городах-миллионниках составила 141 тысячи рублей за квадратный метр. Это на процент больше, чем было в декабре 2023 года.

Аналитики рынка недвижимости пришли к выводу, что отсутствие массового спроса на недвижимость среди россиян весной может спровоцировать снижение цен, передает «Коммерсантъ».

Вопрос о том, что выгоднее купить — вторичку или новострой — молодой семье, задумавшейся о собственном жилье, становится все более актуальным. Мнение об этом высказал профессор факультета рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.