Россияне не хотят делать скидку покупателям квартир

Средний размер дисконта при продаже вторичных квартир в России с начала 2024 года не превышает 3%, что является антирекордом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на федеральную риелторскую компанию «Этажи».

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Ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов сказал, что продавцы не спешат делать скидки, даже с учетом роста ипотечных ставок.

По данным компании, самый большой средний дисконт по стране — в Самаре (9,1%). На второй и третьей строчке расположились Краснодар (8,8%) и Казань (7,2%). Санкт-Петербург и Москва заняли четвертую и пятую позиции с уровнем торга 6,1% и 5,3% в среднем соответственно.

«В январе прошлого года средний уровень скидок при продаже вторичного жилья в России достигал 5,9%, поэтому потенциал для торга при покупке готового жилья есть, а это способно хотя бы частично минимизировать рост переплаты по ипотеке из-за выросших ставок», — заключил аналитик.

ЦБ РФ 15 декабря 2023 года в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 16% годовых. После этого банки увеличили ставки по жилищным кредитам. В результате к концу прошлого года ипотеку на вторичное жилье можно было оформить в среднем под 16-17% годовых. По информации «БКС Мир инвестиций», в некоторых банках ставки по жилищным кредитам на готовые квартиры уже дошли до 20%, а в ряде случаев превышают 25%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».