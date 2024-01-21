В России увеличилась выдача ипотеки на частные дома

По итогам 2023 года десять крупнейших российских банков выдали на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) свыше 118 тысяч кредитов на сумму 537 миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Ниденс подчеркнул, что в 2023 году каждый двадцатый ипотечный заем был выдан на строительство частного дома, в то время как в 2022 году — только один кредит из пятидесяти. По его мнению, это следствие распространения льготных ипотечных программ на сегмент ИЖС.