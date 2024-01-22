Эксперт назвал приватизацию квартир в России главной ошибкой 90-х

Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Андрей Широков считает, что с учетом условий текущего экономического развития России 60 процентам населения следует задуматься об аренде жилья. Соответствующим мнением он поделился в беседе с изданием aif.ru.

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Кроме того, специалист назвал массовую приватизацию, проведенную в 1990-х годах, неверным решением.

Он обратил внимание на рост с того периода числа собственников, которые не способны оплачивать содержание своего жилья. Также Широков выступил за четырехкратное увеличение суммы платежей за содержание общедомового имущества.

Он напомнил о том, что средний по России платеж за содержание общедолевого имущества составляет 25 рублей за кв. метр в месяц. Он считает, что данная сумма – «копейки».