В «Северстали» объяснили, влияет ли цена на металл на рынок недвижимости

На стоимость недвижимости никак не влияет цена металлопроката. С таким утверждением выступил директор «Северстали» по взаимодействию с органами государственной власти (вице-президент ассоциации «Русская сталь») Андрей Леонов, передает РИА Недвижимость.

При этом повышение стоимости жилья значительным образом опережает рост котировок стали, отметил он. Специалист назвал волатильными цены на нее. Как отметил он, стоимость стали зависит от нескольких факторов. Речь идет о ценах на сырье, затратах на логистику, а также балансе спроса и предложения на рынке, добавил Леонов.

Он указал на отсутствие корреляции между ценами на металл и стоимостью жилья. И это, как уточнил специалист, демонстрируют статические данные «год от года».

По словам Леонова, цены на металл с 2021 года упали от 6% до 16%, цены на квадратный метр в столице РФ увеличились на 29%, а в среднем по России — на 48%.