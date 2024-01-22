Эксперт рассказал, как вырастут цены на новостройки в России к лету

Цены на первичном рынке жилья в России продолжат повышаться в 2024 году. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился директор по продажам риелторской компании "Этажи" Сергей Зайцев.

Но эксперт считает, что резкого роста цен не будет.

"К середине лета средняя стоимость квадратного метра в новостройках может увеличиться еще на 4-5%", — прогнозирует Зайцев.

По словам эксперта, цены будут расти из-за снижения конкуренции между первичным и вторичным рынком и рисков ограничения льготных ипотечных программ.

До этого стало известно, что с начала августа россияне проявляют увеличенный интерес к покупке квартир в новостройках Спрос в октябре-декабре 2023 года увеличился на 19% по сравнению с предыдущим кварталом. Студии пользовались наибольшим спросом, рост составил 27%. Первичный рынок также показал положительные динамики во многих городах, включая Красноярск, Рязань, и Москву, где интерес вырос на 37%.