Риелторы объяснили резкое подорожание маленьких квартир в России

Однокомнатные квартиры и студии резко дорожают из-за того, что они наиболее востребованы у покупателей. Рост цен на маленькое по площади жилье объяснили опрошенные MSK1.RU риелторы.

Риелтор Олег Бендриков отметил, что стоимость увеличивается у всей недвижимости в целом.

«Просто конкретно студии и однокомнатные квартиры пользуются большим спросом. И поэтому на них более ощутимо видно повышение стоимости квадратного метра. Кроме того, стоимость квадратного метра в студии и в однокомнатной квартире выше, чем в жилье побольше, — даже в том же доме», — пояснил эксперт.

Основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры» Евгений Яшенков отметил, что спрос все равно влияет на формирование цены небольших объектов. Еще один фактор, который влияет на стоимость таких квартир, — растущая популярность флиппинга (покупка дешевых квартир и перепродажа после ремонта).

«Огромное количество непрофессиональных инвесторов сейчас в это вкладываются: покупают самые недорогие квартиры, чтобы их переделать и продать дороже», — рассказал риелтор.

Бендриков добавил, что в перспективе спрос на однокомнатные квартиры и студии продолжит оставаться высоким, опережая интерес к «двушкам» и «трешкам».