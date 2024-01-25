В «Сбере» высказались об эффекте от ужесточения правил выдачи льготной ипотеки

Первый зампред правления «Сбера» Кирилл Царев в беседе с РБК заявил, что пересмотр Сбербанком правил выдачи льготной ипотеки привел к тому, что на сделки перестали в большей степени выходить клиенты-инвесторы. Те, кто действительно нуждается в покупке жилья, продолжают выходить на сделки.

© Lenta.ru

Царев пояснил, что физических лиц, получивших одобрение по льготной ипотеке в прошлом году, но не успевших выйти на сделку до вступления в силу новых правил, оказалось немного. При этом точной цифры он не привел.

«После изменения условий мы видим, что, если квартира действительно была нужна, клиент ищет те или иные варианты, как ее все равно приобрести. Если это был вопрос больше инвестиционный, желание на возникших процентных спредах что-то получить, тогда, возможно, проще от этой сделки отказаться», — сказал зампред «Сбера».