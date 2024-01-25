Рынку жилья в России предрекли обрушение

«Пока все, что мы видим, — растерянную реакцию покупателей. Мы уже начали ставить брони по новым условиям. Спад в сравнении с прошлым январем в районе 30 процентов. Нам интересно наблюдать развитие событий и, я думаю, что в скором будущем мы увидим компромиссные решения. Хорошо, что правительство пытается стабилизировать рост цен. Плохо, что такими способами. Пока рынку новостроек особо не с чем работать», — заявил риелтор.