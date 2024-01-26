«Ведомости»: в новостройках обяжут ставить российские умные счетчики

В России могут начать в обязательном порядке устанавливать во все строящиеся многоквартирные дома (МКД) умные счетчики воды, газа и электроэнергии. Изменения планируется внести в постановление правительства РФ № 719.

«Рассматривается инициатива об обязательстве устанавливать в новостройках отечественные умные приборы учета горячей и холодной воды, тепла, газа», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект дорожной карты рабочей группы по стандартам умных домов. По данным источника газеты, инициатива проводится в рамках проекта Минстроя «Умный многоквартирный дом».

Как пишет газета, цель проекта — выработка системного и единого подхода к цифровизации. В настоящее время требований по установке умных счетчиков воды, тепла и газа в МКД, нет.