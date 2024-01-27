Юрист оценил идею главы Альметьевска отбирать жилье за долги по ЖКУ

Юрист Александр Хаминский заявил NEWS.ru, что идея главы Альметьевска Тимура Нагуманова отбирать у россиян жилье за долги за ЖКУ далека от реальности. Эксперт напомнил, что частная собственность граждан защищается Конституцией.

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Начнем с того, что право собственности, в том числе на жилые помещения, является конституционным. Следует иметь в виду, что у одной и той же квартиры может быть несколько собственников, причем не все из них будут являться должниками по обязательствам. Также осложнят изъятие обстоятельства, когда у кого-то из совладельцев данное жилье считается единственным, — подчеркнул Хаминский.

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По его словам, если дело доходит до взыскания за долги по ЖКУ, то сначала изымаются денежные средства в рублях, затем в валюте, затем на специальных счетах. Далее, отметил юрист, подходит очередь ценных бумаг, изделий из драгметаллов, транспортных средств. Объекты недвижимости могут быть изъяты лишь в том случае, если все предыдущие меры не привели к желаемому результату.

Если жилье у человека единственное, вступают в силу запреты, установленные ст. 79 закона об исполнительном производстве, ст. 213.25 закона о банкротстве и ст. 446 Гражданского процессуального кодекса, вводящие иммунитет на изъятие у граждан единственного годного для проживания жилого помещения, — заявил Хаминский.

Хаминский подытожил, что на помощь взыскателям в 2021 году пришел Конституционный суд: в своем постановлении КС указал на условия, при котором можно изъять единственное жилье. По его словам, к ним относится, в частности, отсутствие средств у должника для погашения обязательств и превышение объективных характеристик жилого помещения относительно разумных норм обеспечения жильем.

Также основанием является подтверждение совершения должником крупных расходов в то время, как данные денежные средства могли пойти на погашение долга, и ряд других, — заключил Хаминский..