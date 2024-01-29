Эксперты предупредили об изменении цен на квартиры в России с 1 февраля

Со следующего месяца ожидается корректировка стоимости определенного жилья. Издание Life выяснило, что изменится на первичном и вторичном рынках.

По словам директора направления «Новостройки» агентства «Инком-недвижимость» Валерия Кочеткова, стоимость новостроек зависит и от спроса, но и в значительной степени от себестоимости строительства. Он обратил внимание на то, что она пока не падает. Специалист считает, что в ближайшем будущем цены вряд ли упадут. Собеседник также полагает, что в столице они будут стагнировать или немного корректироваться вниз, до 5–7% в сегменте трех- и четырехкомнатных квартир.

Он ждет активного сокращения бюджетного предложения на первичном рынке. Специалист подчеркнул, что за такими объектами будет охота, а цена вырастет на 10–15%. Кочетков предположил, что в Подмосковье вслед за спросом повышение стоимости может достигнуть 5–10%. Он не исключил повышения цен во всех сегментах на 10–15%. Это случится, если застройщикам не удастся договориться с банками по субсидированию ставки, добавил эксперт.

По мнению инвестиционного брокера, эксперта агентства «Министерство недвижимости» Петра Зверева, на вторичном рынке прогнозируется коррекция цен. Вместе с тем он обратил внимание на то, что на рынке не может быть большого разрыва между первичным и вторичным жильем.

«Если новостройки будут держать тот же уровень или будут стоить еще дороже, то вторичный рынок тоже сильно не просядет. Исключение составит только старый жилой фонд в состоянии, где требуется ремонт. Все остальное будет точно так же продаваться», – отметил эксперт.

Он указал на то, что граждане нуждаются в решении своих жилищных проблем. Собеседник не ждет значительной коррекции и обвала цен на 30–40–50%.