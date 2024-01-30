Россияне рассказали о критериях жилья для комфортной жизни

Аналитики в ходе опроса выяснили, что 48% россиян мечтают о покупке своей недвижимости, 22% хотели бы иметь квартиру в центре города, а её площадь, по мнению 34% респондентов, должна составлять 80—100 кв. м.

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Согласно данным опроса, для комфортного проживания 34% респондентов нужна квартира от 80 до 100 кв. м, 31% будет достаточно 50—70 кв. м. Площадью от 110 до 140 кв. м хотели бы владеть 16% россиян. При этом каждый десятый (10%) мечтает о квартире метражом свыше 150 кв. м. Интересно, что почти столько же опрошенных (9%) устроит квартира размером в 40 кв. м.

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Кроме того, 37% россиян уточнили, что хотели бы жить в домах малой этажности — от пяти до девяти этажей, 27% — в собственном доме или таунхаусе с участком. Почти каждый четвёртый (24%) выбрал многоквартирный дом до 16 этажей. Комфортной считают жизнь в 30-этажном доме 8%, и только 4% опрошенных нравятся высотки.

Если говорить о социальной инфраструктуре, на первое место 24% респондентов поставили поликлиники и медицинские центры, расположенные в шаговой доступности от дома. Почти равное количество — 21 и 19% — выбрали детские сады и школы. Необходимость близкого расположения торговых центров отметили 14%. Магазины, кафе и рестораны в районе важны для 8% россиян. Любителей театров, музеев и галерей оказалось 4%. На последнем месте в рейтинге оказались концертные площадки и кинотеатры (1%).

22% опрошенных считают, что квартира мечты должна располагаться в центре города, а 19% — возле парка. Еще 16% хотели бы жить в непосредственной близости от реки, пруда или водоёма, а 14% — за городом. Только 13% респондентов важно, чтобы квартира была рядом с местом работы. Остальные 16% до конца не определились, где хотят жить.

Станция метро — наиболее важный критерий транспортной доступности при выборе места проживания, так ответили 38%. Наземные городские маршруты важны для 18%, разветвлённая дорожная сеть — 16%, парковочное пространство — 12%. У 5% в приоритете — пригородное сообщение, у 2% — зона покрытия каршеринга. Для 9% транспортная доступность не имеет значения.

Кроме того, россияне указали, что дорога от дома до работы не должна занимать много времени: 36% — 10—25 минут, 30% — 25—40 минут, 18% — менее 10 минут. Лишь малую часть участников опроса (12%) устроит 40—60 минут в пути, и всего 4% согласны более часа добираться от дома до места работы.