Исследование Rambler&Co: россияне рассказали, какой должна быть квартира в районе мечты

При этом 16% опрошенных готовы купить ее в этом году

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили интернет-пользователей и узнали, что 48% россиян мечтают о покупке своей недвижимости, 22% хотели бы иметь квартиру в центре города, а её площадь, по мнению 34% респондентов, должна составлять 80-100 кв. м. Из насущного – почти 40% россиян хотят, чтобы горячая вода была круглый год.

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48% россиян мечтают о покупке своей недвижимости

Купить квартиру в 2024 году планируют 16% респондентов, 15% – в обозримом будущем, когда заработают достаточно денег, 14% готовы это сделать в ближайшие 3-5 лет, а 3% – в течение 10 лет. При этом 20% заявили, что у них уже есть своё жилье, а 32% опрошенных не испытывают потребности потратиться на столь дорогостоящую покупку.

Разделились мнения респондентов и в вопросе стоимости идеальной квартиры. Сумму в пределах 15-25 млн рублей готовы потратить на жильё мечты 11% россиян, 45 млн рублей и выше – 6%. Уложиться в бюджет 25-35 млн рублей – 5%, от 35 до 45 млн рублей – всего 1%. У остальных участников опроса желания и возможности скромнее. 34% устроит цена квартиры от 2 до 5 млн рублей, а 29% – от 5 до 15 млн рублей, ещё 14% готовы потратить не более 2 млн рублей.

Идеальная квартира от 80 до 100 кв. м в доме малой этажности

Для комфортного проживания 34% респондентам нужна квартира от 80 до 100 кв. м, 31% будет достаточно 50-70 кв. м. Площадью от 110 до 140 кв. м. хотели бы владеть 16% россиян. При этом каждый десятый (10%) мечтает о квартире метражом свыше 150 кв. м. Интересно, что почти столько же опрошенных (9%) устроит квартира размером в 40 кв. м.

Согласно результатам опроса, 37% россиян хотели бы жить в домах малой этажности – от 5 до 9 этажей, 27% – в собственном доме или таунхаусе с участком. Почти каждый четвертый (24%) выбрал многоквартирный дом до 16 этажей. Комфортной считают жизнь в 30-этажном доме 8%, и только 4% опрошенных нравятся высотки.

Самые желанные смарт-технологии района

Смарт-технологии в новых жилых комплексах становятся нормой, а вот на уровне целого района – планы ближайшего будущего. 39% участников опроса считают наиболее востребованными инженерные решения, обеспечивающие доступ к горячей воде круглый год. 31% важна интеллектуальная система видеонаблюдения, 8% – система автоматического вакуумного мусороудаления без баков на территории. Еще столько же (8%) отметили, что нужны зелёные технологии, снижающие выбросы углекислого газа и оксида азота. За солнечные панели на фасадах и крышах домов проголосовали 7%, как и за зарядные устройства для электромобилей (7%).

Приоритеты социальной инфраструктуры при выборе жилья

Инфраструктура для занятий спортом – неотъемлемая часть района мечты. 28% важно, чтобы были прогулочные и лыжные маршруты, а 24% – велодорожки. Беговые дорожки выбрали 15%, баскетбольные, волейбольные и хоккейные площадки – 13%. Места для занятий воркаутом нужны 12%, за футбольное поле проголосовали 6%, еще 2% – за скейт-парк.

Если говорить о социальной инфраструктуре, на первое место 24% респондентов поставили поликлиники и медицинские центры, расположенные в шаговой доступности от дома. Почти равное количество – 21% и 19% – выбрали детские сады и школы. Необходимость близкого расположения торговых центров отметили 14%. Магазины, кафе и рестораны в районе важны 8% россиян. Любителей театров, музеев и галерей оказалось 4%. На последнем месте в рейтинге оказались концертные площадки и кинотеатры (1%). Еще 9% считают необходимыми в районе совсем другие объекты.

У многих опрошенных есть домашние животные, и в районе мечты для них нужна своя инфраструктура. Большинство респондентов (69%) считают, что обязательно нужна выделенная территория для выгула, 9% – площадки для игр и дрессировки, столько же (9%) – ветклиники. 7% отметили необходимость лапомоек. Оставшиеся 6% проголосовали за магазины и кафе для животных.

Половина россиян хочет жить вблизи природы

22% опрошенных считают, что квартира мечты должна располагаться в центре города, а 19% – возле парка. Еще 16% хотели бы жить в непосредственной близости от реки, пруда или водоема, а 14% – за городом. Только 13% респондентов важно, чтобы квартира была рядом с местом работы. Остальные 16% до конца не определились, где хотят жить.

Станция метро – наиболее важный критерий транспортной доступности при выборе места проживания, так ответили 38%. Наземные городские маршруты важны 18%, разветвленная дорожная сеть – 16%, парковочное пространство – 12%. У 5% в приоритете – пригородное сообщение, у 2% – зона покрытия каршеринга. Для 9% транспортная доступность не имеет значения.

Кроме того, россияне указали, что дорога от дома до работы не должна занимать много времени: 36% согласны 10-25 минут, 30% – 25-40 минут, 18% – менее 10 минут. Лишь малую часть участников опроса (12%) устроит 40-60 мин в пути, и всего 4% согласны более часа добираться от дома до места работы.