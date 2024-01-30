Названы города Подмосковья, где жители столицы чаще всего покупают недвижимость

Жилье в ближайших городах – спутниках столицы востребовано у москвичей. Речь о таких населенных пунктах, как Реутов, Одинцово, Мытищи, Видное, Люберцы, Долгопрудный, Красногорск и Серпухов. Об этом в интервью РИАМО рассказала руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина .

«Главным преимуществом жилой недвижимости в Подмосковье над столицей по-прежнему остается ценообразование. Для сравнения: средняя стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в Москве составляет 288,1 тыс. рублей, в области — 144,3 тыс. рублей. То есть разница практически в 2 раза», — отметила специалист.

Также, по ее словам, у Подмосковья более высокий потенциал с точки зрения природного разнообразия, экологии и возможности развития рынка загородной недвижимости.

Согласно опросу компании РОКВУЛ, результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru», более половины россиян — 55% — планируют в 2024 году улучшить свои жилищные условия. 23% опрошенных намерены построить собственный дом или купить участок под него. Это в 2,5 раза больше числа тех, кто собирается приобрести квартиру — такой план озвучили лишь 9% респондентов.