Эксперты высказались против перекладывания рисков от льготной ипотеки на граждан

Конфликт банков и застройщиков из-за льготной ипотеки необходимо завершить компромиссом, который не будет означать перекладывание рисков на граждан. Об этом в интервью «Российской газете» высказался руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов.

Банки пытаются вернуть комиссии от застройщиков за выдачу льготной ипотеки, а девелоперы против и предупреждают о росте цен на жилье. Однако введение комиссий для застройщиков в такой ситуации поможет избежать перекладывания рисков на население. По словам эксперта, крупные банки на фоне ухудшения условий решили разделить риски с другими участниками сделки, и не за счет потребителей.

«Искать компромисс необходимо не за счет сохранения или увеличения рисков или заемщиков, а на основе разделения убытков между всеми участниками, получавшими ранее преимущества и прибыль», — подчеркнул экономист.

Главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко заявил, что у каждого банка своя стоимость ресурсов, которая растет вместе с увеличением ключевой ставки.

«Рост разный и не линейный: условия могут измениться у одного банка больше, чем у другого», — отметил эксперт.