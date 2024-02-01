Банки в США бьют тревогу из-за ситуации на рынке недвижимости

Американский рынок коммерческой недвижимости с начала пандемии COVID-19 застопорился, но как недавно заметили эксперты, лишь сейчас ряд кредиторов по-настоящему ощутили последствия, пишет Bloomberg.

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Ряд банков, таких как японский кредитор Aozora Bank Ltd., предупредили о грядущих убытках, связанных с невыгодными инвестициями в коммерческую недвижимость США, что привело к падению их акций.

С момента пандемии идет постепенное снижение стоимости коммерческой недвижимости на фоне таких ключевых факторов, как гибридный режим работы и участившийся переход на удаленную работу с быстрым ростом процентных ставок в мире, из-за которых для проблемных заемщиков стало тяжелее получить финансирование.

Свое мнение по данному вопросу высказал недавно инвестор-миллиардер Барри Штернлихт, который предупредил, что рынок офисной недвижимости понесет убытки более чем $1 трлн. Банкам это предвещает череду дефолтов из-за неспособности вернуть кредиты от арендодателей.

В балансах банков зачастую не учитывается тот факт, что много офисной недвижимости просто не окупится при наступлении срока погашения. Например, агентство Moody’s даже рассматривает возможность понижения кредитного рейтинга New York Community Bancorp до «мусорного».

Наиболее тяжело обстоят дела у региональных кредиторов, которые более подвержены влиянию отрасли коммерческой недвижимости и могут пострадать сильнее, чем их более крупные коллеги, выделивших определенные суммы на случай проблемных кредитов. У мелких банков кредиты на коммерческую недвижимость составляют 28,7% активов по сравнению с 6,5% у более крупных кредиторов.