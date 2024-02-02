Названа цена самой бюджетной квартиры с видом на столичный Кремль

Цена самой дешевой квартиры с видом на московский Кремль составляет 28 млн рублей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на экспертов компании Skolkovo Realty.

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Всего в январе 2024 года на вторичном рынке были доступны 28 объектов недвижимости с видом на Кремль. Самый дешевый из них расположен в Южном административном округе Москвы — двухкомнатная квартира площадью в 56 квадратных метров расположена на 28 этаже 46-этажного здания.