Хуснуллин сообщил о планах продлить программу "Семейная ипотека"
Программа "Семейная ипотека" будет продлена в России, кроме того, планируется поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии.
Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе деловой программы тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
"У нас есть задача определиться с ипотекой - как она будет дальше работать. Мы точно видим, что будет семейная ипотека. Мы будем поддерживать ипотеку в регионах - на Дальнем Востоке, в новых регионах РФ", - сказал вице-премьер на пленарном заседании.